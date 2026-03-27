La firma di Trump sui dollari | una prima storica per un presidente in carica

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato che, per la prima volta, la firma di un presidente in carica apparirà sulle banconote statunitensi. Questa decisione riguarda le future emissioni di denaro, segnando un cambiamento rispetto alle tradizioni precedenti. La firma sarà visibile su tutte le banconote di nuova produzione, a partire da oggi.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump comparirà sulle future banconote americane. La decisione è stata presa in occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato dal Tesoro, la firma del presidente sarà affiancata da quella del segretario al Tesoro Scott Bessent. Si tratta di un fatto senza precedenti: è infatti la prima volta che la firma di un presidente in carica viene riportata sulla valuta statunitense. Commentando l’iniziativa, Bessent ha sottolineato come, sotto la guida di Trump, l’economia americana stia vivendo una fase di crescita significativa, accompagnata da stabilità fiscale e da un rafforzamento del ruolo del dollaro a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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