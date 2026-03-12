Acqua di Fiuggi trionfo della Fai Cisl alle elezioni Rsu | eletti due delegati su tre nel pieno del rilancio aziendale

Alle elezioni Rsu presso lo stabilimento Acqua di Fiuggi, la Fai Cisl ha ottenuto una vittoria significativa, eleggendo due dei tre delegati disponibili. L'evento si è svolto nel contesto di un periodo di rilancio aziendale, con un’alta partecipazione dei lavoratori. La ripartizione dei seggi ha confermato la presenza consolidata della sigla sindacale all’interno dello stabilimento.

Rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) all'insegna della continuità e della forte affermazione della Fai Cisl all'interno dello stabilimento Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. Nelle elezioni svoltesi nella giornata del 10 marzo, l'organizzazione sindacale ha ottenuto una vittoria schiacciante, confermandosi come primo sindacato in una delle realtà produttive più simboliche della provincia di Frosinone. Le urne hanno consegnato alla Fai Cisl il 70% dei consensi totali, un risultato che si traduce nell'elezione di due delegati su tre all'interno della nuova Rsu. A rappresentare i lavoratori nei futuri tavoli di trattativa con l'azienda saranno Ivano Iori e Giuseppe Del Prete. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

