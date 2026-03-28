Morte di Domenico l' avvocato della famiglia chiede le dimissioni del direttore del Monaldi ma Iervolino non molla

Dopo la morte di Domenico, avvocato della famiglia ha chiesto le dimissioni del direttore dell'ospedale Monaldi, ma il governatore regionale ha deciso di non dimettersi. Le polemiche sono aumentate in seguito alla morte del bambino, avvenuta dopo due mesi di agonia, a causa di un trapianto di cuore che si è rivelato inservibile. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e richieste di chiarimenti.

Francesco Petruzzi: "Il Monaldi è un presidio di eccellenza della sanità campana: non merita una dirigenza che lo ha portato in queste condizioni, i pazienti del Monaldi non meritano questa dirigenza" Si infiammano le polemiche intorno alla tragedia del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo 2 mesi di straziante agonia seguiti al trapianto di un cuore inservibile. Con una lettera ai media, l'avvocato della famiglia di Domenico ha chiesto espressamente un passo indietro al direttore dell'Ospedale dei Colli Anna Iervolino e fatto un triste resoconto di ciò che è venuto dopo la morte del bimbo: “Non un albero. Giustizia”, scrive tra... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Morte di Domenico, l'avvocato della famiglia chiede le dimissioni del direttore del Monaldi ma Iervolino non molla Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Un pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. Una raccolta di contenuti su Morte di Domenico l'avvocato della... Temi più discussi: Ore 14 Sera - La morte del piccolo Domenico: la cartella clinica ritoccata - Video; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Morte di Domenico, l'ora del trapianto nelle relazioni della Polstrada sull'arrivo del cuore al Monaldi; Morte del piccolo Domenico: modifiche alla cartella clinica, due medici indagati anche per falso. Domenico, il legale della famiglia contro l’ospedale: Ignorata la richiesta di risarcimentoL’avvocato Petruzzi chiede l’intervento della Regione e del presidente Roberto Fico: Nelle ore del silenzio la stessa dirigenza ha invitato la famiglia a ... napoli.repubblica.it Morte del piccolo Domenico: si stringe il cerchio sulle indagini, acquisiti nuovi elementiProseguono gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore non riuscito presso l’Ospedale Monaldi. agro24.it La morte di #DOMENICO CALIENDO, il Monaldi dopo la lettera dell'avvocato Petruzzi: «Strategia di esposizione mediatica della vicenda» x.com Morte di Domenico Caliendo, cuore rimosso prima di verificare il nuovo organo: la conferma in un presunto video Un video acquisito dalla Procura di Napoli sembrerebbe confermare che il cuore del piccolo Domenico Caliendo sia stato rimosso prima di verif - facebook.com facebook