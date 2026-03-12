Evento per il Sì all’Unibo Il collettivo Cua occupa e fa saltare il dibattito di Azione Universitaria

Un evento organizzato da Azione Universitaria per sostenere il ‘Sì’ al referendum all’Università è stato interrotto dal collettivo Cua, che ha occupato la facoltà e impedito lo svolgimento del dibattito previsto. L’occupazione ha causato l’interruzione dell’iniziativa e ha impedito al pubblico di partecipare alle discussioni programmate. La situazione si è risolta con l’intervento delle forze dell’ordine.

di Mariateresa Mastromarino Azione Universitaria organizza un evento per il 'Sì' al referendum all'Università, ma il collettivo Cua occupa la facoltà e fa saltare il dibattito. Il tutto perché all'Alma Mater, attacca Cua, "non c'è spazio per i fascisti, in particolare oggi (ieri per chi legge; ndr), a 49 anni dall'uccisione di Francesco Lorusso", militante di Lotta Continua assassinato nel '77. E, dopo ore di presidio e alcuni insulti e spintoni con altri studenti che hanno provato a entrare nelle aule di via Belmeloro per seguire l'evento, l'iniziativa viene annullata, perché "la situazione rischia di minare la serenità dell'ateneo e degli studenti", fa sapere Azione universitaria.