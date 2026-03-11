A Bologna, il collettivo Cua ha occupato il plesso di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per bloccare un evento a favore del sì al referendum sulla giustizia, organizzato da Azione Universitaria, di area Fratelli d’Italia. Nonostante l’occupazione, Azione Universitaria ha comunque deciso di portare avanti l’iniziativa. Il rappresentante di Bignami ha definito l’occupazione inaccettabile.

Bologna, 11 marzo 2026 – Scoppia un vero e proprio caso a Bologna per il referendum sulla giustizia. Il collettivo Cua ha occupato il plesso Unibo di Giurisprudenza in via Belmeloro dove era previsto l’incontro per il sì al referendum organizzato da Azione Universitaria, di area Fdi. L’occupazione del Cua: “Nessuno spazio ai fascisti in università”. "Nessuno spazio ai fascisti in Università: nessuna provocazione l'11 marzo", è stata la rivendicazione degli attivisti del Cua, per impedire l’iniziativa di Azione Universitaria per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. "Oggi, a 49 anni dall'uccisione del compagno Francesco Lorusso per mano dello Stato, i fascisti di Azione universitaria vorrebbero prendere parola all'interno dei nostri Atenei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cua occupa plesso Unibo per impedire evento sì al referendum. Azione Universitaria: "Sì farà lo stesso". Bignami: "Inaccettabile"

