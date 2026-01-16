Nuovo ospedale Neurologia e Stroke Unit a pieno regime

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha completato il trasferimento dei reparti di Neurologia e Stroke Unit nel nuovo ospedale di Pordenone, operazione conclusa il 15 gennaio 2026. La movimentazione si è svolta in modo efficiente, senza interruzioni, garantendo il pieno funzionamento delle unità nel nuovo presidio. Questa fase rappresenta un passo importante per migliorare l'assistenza sanitaria nella regione.

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha completato il trasferimento dei reparti di Neurologia e Stroke Unit nel nuovo ospedale di Pordenone il 15 gennaio 2026, in un'operazione organizzata nei dettagli e che si è svolta senza intoppi in un paio d'ore. Il trasloco, è parte del progressivo spostamento delle attività dal vecchio complesso al nuovo polo, ha coinvolto anche le degenze di Riabilitazione.? Il reparto di Neurologia – Stroke Unit è passato dal padiglione B (2° piano) ai nuovi spazi del Corpo E – verde (4° piano), mentre le degenze di Riabilitazione sono state spostate dal padiglione B (8° piano) alla stessa area del nuovo ospedale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

