Nei versi del sacro e della condizione umana
Maresa Elia ha scritto poesie che esplorano il sacro e la vita quotidiana, portando i lettori in un viaggio tra spiritualità e emozioni profonde. La sua ultima raccolta, “Metapoetica”, pubblicata da Progetto Cultura, si compone di 88 pagine intense, piene di immagini che colpiscono l’anima. La scelta di parole semplici e immagini forti rende i versi accessibili e coinvolgenti, invitando a riflettere sulla presenza del divino nelle piccole cose di ogni giorno. Questa raccolta nasce dall’esperienza personale dell’autrice, che attraverso la poesia cerca di comunicare un senso di pace e di connessione con qualcosa di più
Leggere le liriche di Maresa Elia (da Metapoetica, Progetto Cultura edizioni, pp. 88) è esperienza squisitamente mistica: significa attingere al Sacro come dimensione che esorbita il centro gravitazionale di una società che erige a idolo solo un’operosità improntata al profitto merceologico privo di arte, condivisione, collaborazione, scambio ed equa distribuzione. In «Con te», essa subito si palesa attraverso il simbolismo di immagini naturali e mistiche, come la foglia che vibra al ritmo di un volo, l’energia vitale che erompe nella connessione tra due esseri. Fuori dalla logica del mercato e del consumo, questa poetica addimora in un altro ordine, in quello della purezza e della integrità primordiale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
