Rigopiano la valanga che spezzò 29 vite | il falso allarme i ritardi nei soccorsi i processi e la rabbia dei parenti delle vittime
Il 18 gennaio 2017, l’Italia si trovò ad affrontare la tragedia dell’hotel Rigopiano sul Gran Sasso, dove una valanga causò la perdita di 29 vite. La vicenda è stata segnata da un falso allarme, ritardi nei soccorsi e processi giudiziari, alimentando la rabbia dei familiari delle vittime. Questa pagina ripercorre gli eventi, le polemiche e le implicazioni di una delle più dolorose tragedie degli ultimi anni.
Il 18 gennaio 2017 l’Italia veniva sconvolta dalla tragedia dell’hotel Rigopiano, sul Gran Sasso, nel comune di Farindola. Una valanga di neve e detriti investì la struttura, provocando la morte di 29 persone tra ospiti e personale e segnando indelebilmente la memoria collettiva del Paese. Nove anni dopo, 18 gennaio 2026, Rigopiano resta simbolo di dolore, di domande irrisolte e di una gestione dei soccorsi messa sotto accusa. La vicenda ha inoltre aperto una lunga serie di indagini e processi, che continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica. All'epocas dei fatti la zona del Gran Sasso era interessata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse. 🔗 Leggi su Leggo.it
