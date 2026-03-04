In Puglia 104 candidati per l' incarico di direttore delle aziende sanitarie

In Puglia, sono state presentate 104 candidature per il ruolo di direttore generale delle aziende sanitarie locali e degli Ospedali Riuniti di Foggia. I candidati provengono dalle sei realtà della regione, tra cui le Asl di Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto. La selezione riguarda la guida delle strutture sanitarie pugliesi e si conclude con la scelta del nuovo direttore.

Sono 104 le candidature pervenute per ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto, e per gli Ospedali Riuniti di Foggia, l'Irccs Giovanni Paolo II di Bari e l'Irccs S. De Bellis di Castellana Grotte. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri. La commissione: Decaro nomina Attolini La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall'Agenas, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia: il presidente Antonio Decaro ha nominato Ettore Attolini che è stato assessore regionale alla Sanità nella giunta di Nichi Vendola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - In Puglia 104 candidati per l'incarico di direttore delle aziende sanitarie Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi pianiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per... Una raccolta di contenuti su In Puglia 104 candidati per l'incarico.... Discussioni sull' argomento Puglia, direttori generali delle aziende sanitarie: 104 candidati per otto posti; Sono 104 i candidati per diventare direttori generali delle Asl; Sanità pugliese, 104 candidati per guidare Asl e ospedali: al via la selezione dei direttori generali; In Puglia 104 candidati per l'incarico di direttore delle aziende sanitarie. In Puglia 104 candidati per l'incarico di direttore delle aziende sanitarieSono 104 le candidature pervenute per ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto, e per gli Ospedali Riuniti di ... quotidianodipuglia.it L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano spiega a Bari le ragioni della sua scelta durante la conferenza del Rotary Club facebook Puglia, Notarnicola e Quercia tra le nuove nomine del Csm: rivoluzione nei tribunali italiani - News x.com