La cometa di Pasqua 2026 sta per arrivare | per quanti giorni sarà visibile

La cometa di Pasqua 2026 si avvicina e sarà visibile a occhio nudo tra il 4 e il 5 aprile, coincidente con la Domenica di Pasqua. Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi del prossimo anno. La cometa si potrà osservare senza l’uso di strumenti ottici particolari durante quei giorni. La sua presenza nel cielo durerà alcuni giorni prima di scomparire dall’orizzonte.

Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi del 2026. La "cometa di Pasqua" sta per arrivare e potrebbe essere visibile a occhio nudo proprio tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella Domenica di Pasqua. La “Cometa di Pasqua”, il cui vero nome è C2026 A1 (Maps), è una rara cometa radente solare, dato che passa molto vicino al Sole e appartiene al gruppo delle comete di Kreutz note per sviluppare code lunghissime e luminose, ma che durano decisamente poco. La speranza è innanzitutto che la "Cometa di Pasqua" sopravviva, dato che questo tipo di comete sono particolarmente fragili e si disgregano passando vicino al Sole. Se ci riuscirà potremo ammirarla nella sua massima luminosità quando raggiungerà il perielio, la massima vicinanza al Sole, tra sabato 4 e domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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