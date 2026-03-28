Tra il 4 e il 5 aprile del 2026, durante la Domenica di Pasqua, sarà possibile osservare a occhio nudo la cosiddetta

La speranza è innanzitutto che la "Cometa di Pasqua" sopravviva, dato che questo tipo di comete sono particolarmente fragili e si disgregano passando vicino al Sole. Se ci riuscirà potremo ammirarla nella sua massima luminosità quando raggiungerà il perielio, la massima vicinanza al Sole, tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Già nei giorni precedenti potremo vederla dopo il tramonto, ma dopo il suo picco di massima luminosità potrebbe essere visibile fino ai primi di maggio e, stando alle previsioni più ottimiste potremo vederla brillare, in condizioni definite eccezionali, persino di giorno vicino al Sole. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Arriva la Cometa di Pasqua 2026: per quanti giorni sarà visibile

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