Il cappello come vino o ciauscolo | c’è la candidatura al marchio Igp

A Montappone, il sindaco annuncia che il cappello locale potrebbe ottenere il marchio Igp, proprio come il ciauscolo o i maccheroncini di Campofilone. La proposta nasce dalla volontà di tutelare un prodotto tradizionale che rappresenta da sempre la comunità. In paese, molti artigiani sperano che questa certificazione possa valorizzare ulteriormente l’artigianato e attirare più visitatori.

Montappone (Fermo), 16 febbraio 2026 – Il cappello al pari di un’eccellenza agroalimentare, come il ciauscolo o i maccheroncini di Campofilone. Il distretto del cappello e della calzatura fermano-maceratese si candida infatti al marchio di tutela Igp (Indicazione geografica protetta) dell’Unione europea, e sarebbe il primo caso di riconoscimento per un prodotto non agricolo o alimentare. La candidatura ha preso le mosse con un incontro in Provincia, a Fermo, che ha sancito attraverso la firma di una serie di protocolli d’intesa il progetto condiviso da istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanze produttive, per rilanciare una delle filiere più identitarie del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2026 si prospetta come un anno importante per il settore tessile pratese, con l’eventuale riconoscimento Igp sia a livello italiano che europeo per il cardato riciclato.

