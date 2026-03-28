Questa mattina, presso i Quattro Canti, un gruppo di cento giovani siciliani sotto i 35 anni ha manifestato portando altrettanti trolley, ognuno con il nome di una città europea. L’associazione ORA! Sicilia, parte di un movimento di centro, ha organizzato l’evento per chiedere la gratuità dell’università e porre fine all’emigrazione giovanile. La protesta si è svolta in una piazza centrale della città.

Simbolica manifestazione dei rappresentanti locali del partito nazionale che si definisce "di estremo centro". "Il problema non è il costo del volo. È il prezzo che paga la nostra regione ogni volta che qualcuno lascia questa terra”, ha dichiarato Carmelo Abate Cento giovani siciliani under 35, cento trolley, cento nomi di città europee. Questa mattina ORA! Sicilia, articolazione regionale del partito nazionale che si definisce “di estremo centro” fondato dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli, ha portato in piazza una delle immagini più nitide del declino demografico della regione: il trolley. Il corteo è partito alle 10:30 dal Teatro Massimo e ha percorso via Maqueda fino ai Quattro Canti, dove i partecipanti si sono disposti in formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La carica dei 100 giovani di "Ora!" in trolley ai Quattro Canti: "Basta emigrare, l'Università sia gratis"

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