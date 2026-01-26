La Campania cresce ma i giovani continuano ad emigrare

La regione della Campania sta mostrando segnali di crescita economica, secondo i dati di Svimez. Tuttavia, persistono sfide legate alla fuga dei giovani, che continuano a cercare opportunità altrove. Questo fenomeno rappresenta un elemento di attenzione per lo sviluppo futuro del territorio e richiede strategie mirate per trattenere le nuove generazioni.

Lo Svimez ha presentato il focus della regione davanti a Manfredi, Fico e Conte. Rischio Pnrr: "Quando finirà ci sarà il vuoto" Luci e ombre nel focus sulla Campania dello Svimez, l'ente che rileva i dati economici del meridione d'Italia. Nella Domus Ars di Napoli, a via Santa Chiara, l'ente ha presentato un focus sulla regione che ha analizzato nel dettaglio i numeri che erano stati presentati nel rapporto di fine anno. La Campania cresce ed è una buona notizia, soprattutto perché aumentano i posti di lavoro. Dall'altro lato, però, questo non basta a tenere qui i giovani che continuano a emigrare in massa verso il Nord o l'estero.🔗 Leggi su Napolitoday.it

