Se la bomba è anarchica, non si tratta di un attacco diretto alla democrazia. La scoperta di un ordigno di questo tipo ha portato le forze dell’ordine a intervenire in una zona della città, dove sono stati rinvenuti materiali esplosivi pronti a essere utilizzati. La polizia sta indagando sulle persone coinvolte, mentre i residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza.

La fiaccola dell’anarchia ha sempre la capacità di scaldare i cuori della sinistra. Se dovessimo fare una sintesi brutale della situazione, potremmo dire che sia i nuclei anarchici insurrezionalisti, i più pericolosi, sia il Fronte Rivoluzionario Anarchico, quello più istituzionale per intendersi, anche se è parola usata a sproposito, dedito ad azioni violente ma non ad attentati, hanno contatti con alcuni centri sociali. Ne frequentano le sedi e, all’occorrenza, esse possono diventare luoghi di aggregazione delle cellule anarchiche. L’estrema sinistra invece ha con questo universo una convergenza parziale, un legame più tenue, un’alleanza nella critica al regime carcerario del 41bis per i bombaroli in carcere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se la bomba è anarchica non è un attentato alla democrazia

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