Bomba anarchica così preparano la guerra sul 41 bis a Cospito

Una bomba anarchica è al centro delle indagini e si parla di un vero e proprio segnale di guerra sul 41 bis. La settimana scorsa si sono svolti due eventi a Viterbo: una manifestazione intitolata

Un segnale chiaro di «chiamata alle armi», come aveva titolato Il Tempo, era arrivato alla manifestazione «Sabotiamo la guerra» del 7 febbraio a Viterbo, seguita da un convegno il giorno successivo. Accanto alle istanze ProPal e favore dei palestinesi finiti in carcere prima e dopo l'inchiesta sui finanziamenti a Hamas, si era levata la voce della compagna di Alfredo Cospito, Anna Beniamino, attraverso una lettera dal carcere di Rebibbia. La detenuta per gravi attentati invocava una nuova stagione di lotta nel segno della «A» cerchiata dell'anarchia. In quei giorni il sottobosco digitale della galassia anarchica stava iniziando a organizzare la mobilitazione per Cospito in vista della valutazione sul 41 bis da parte del ministro della Giustizia, a maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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