Kulusevski fermo da dieci mesi | Per motivi che non si verranno a sapere Ma ora sono pronto e più forte
Un calciatore ha trascorso gli ultimi dieci mesi lontano dai campi, senza fornire dettagli sui motivi del suo prolungato stop. Recentemente ha dichiarato di essere tornato in forma e di sentirsi più forte. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le ragioni della sua assenza e non ci sono aggiornamenti sulle prossime tappe della sua carriera.
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