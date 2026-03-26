Yildiz vola in finale playoff con la Turchia | Kenan scheggia la traversa I numeri della sua partita

Yildiz ha conquistato la finale playoff con la nazionale turca dopo la vittoria per 1-0 contro la Romania. Durante la partita, Kenan ha colpito la traversa con un tiro potente. La squadra turca ha mantenuto il risultato fino al fischio finale, assicurandosi il passaggio del turno. I numeri della partita evidenziano l’efficacia degli attaccanti e la solidità della difesa.

Yildiz vola in finale playoff con la Turchia grazie alla vittoria per 1-0 con la Romania: Kenan scheggia la traversa. I numeri della sua partita. La Turchia stacca il pass per la finalissima dei playoff europei verso i Mondiali. Nella bolgia di Istanbul, la formazione di casa piega la Romania per 1-0, trascinata dal timbro decisivo di Ferdi Kadioglu al 53?. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sotto i riflettori brillano i talenti della Serie A: Hakan Calhanoglu (sostituito solo nel recupero) e soprattutto Kenan Yildiz, in campo per tutti i 90 minuti. Il fantasista della Juventus ha incantato il pubblico sfoderando una prestazione maiuscola, certificata da statistiche eccellenti: Traversa scheggiata con l’unica conclusione a rete del suo match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz vola in finale playoff con la Turchia: Kenan scheggia la traversa. I numeri della sua partita Articoli correlati Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE: Botto scheggia la traversa!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030Il turco Kenan Yildizche aveva un contratto con la Juve fino al 2029ha ampliato il suo legame con il “Vecchia Signora” di ancora una stagione, fino... Contenuti e approfondimenti su Yildiz vola Discussioni sull' argomento Lazio rediviva? Lotito raddoppia il bonus per finire bene la stagione; DIRETTA | Juventus Sassuolo (risultato finale 1-1): Muric para un rigore a Locatelli (Serie A, 21 marzo 2026); Juventus-Sassuolo 1-1: Yildiz illude, Pinamonti risponde. Rigore sbagliato da Locatelli; Turchia-Romania Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La squadra di Montella vola in finale?. LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 30 GIORNATE DI SERIE A Douvikas vola a quota 11, Nico Paz, Yildiz e Davis in doppia cifra. x.com L’ATTACCO LEGGERO FA VOLARE LA JUVE L’esperimento del tridente inedito, composto da Conceiçao, Yildiz e Boga, ha funzionato eccome In attesa di Vlahovic, che proverà a strappare la convocazione per la gara col Sassuolo, continueresti con qu - facebook.com facebook