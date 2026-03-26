Yildiz vola in finale playoff con la Turchia | Kenan scheggia la traversa I numeri della sua partita

Da juventusnews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz ha conquistato la finale playoff con la nazionale turca dopo la vittoria per 1-0 contro la Romania. Durante la partita, Kenan ha colpito la traversa con un tiro potente. La squadra turca ha mantenuto il risultato fino al fischio finale, assicurandosi il passaggio del turno. I numeri della partita evidenziano l’efficacia degli attaccanti e la solidità della difesa.

Yildiz vola in finale playoff con la Turchia grazie alla vittoria per 1-0 con la Romania: Kenan scheggia la traversa. I numeri della sua partita. La  Turchia stacca il pass per la finalissima dei playoff europei verso i Mondiali. Nella bolgia di  Istanbul, la formazione di casa piega la  Romania  per  1-0, trascinata dal timbro decisivo di  Ferdi Kadioglu  al  53?. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sotto i riflettori brillano i talenti della  Serie A:  Hakan Calhanoglu  (sostituito solo nel recupero) e soprattutto  Kenan Yildiz, in campo per tutti i  90 minuti. Il fantasista della  Juventus  ha incantato il pubblico sfoderando una prestazione maiuscola, certificata da statistiche eccellenti: Traversa scheggiata  con l’unica conclusione a rete del suo match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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