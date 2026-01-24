Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato il rendimento di Samuele Ricci, sottolineando che il ruolo di mezzala destra si adatta alle sue caratteristiche. Allegri ha inoltre accennato a possibili sviluppi futuri, senza fornire dettagli specifici. Le dichiarazioni mirano a chiarire le potenzialità del giocatore e il suo inserimento nel sistema di gioco della squadra.

Nel primo pomeriggio di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa da Milanello la prossima sfida di campionato dei rossoneri. Vale a dire Roma-Milan, gara valida per la 22^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. Tra i tanti temi, il tecnico toscano ha parlato della posizione in cui vede meglio Samuele Ricci e del duo d'attacco formato da Rafael Leao e Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Se domani possono giocare Rafa Leao e Pulisic e Ricci mezzala: "Ricci mi rende molto contento per come sta crescendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri in conferenza chiarisce: "Ricci? Il ruolo di mezzala destra gli si addice. In futuro …"

