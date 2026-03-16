Jannik Sinner si prepara a partire per Miami dopo aver partecipato a Indian Wells, dove ha lasciato un’impressione positiva. Il tennista italiano ha affrontato la competizione con determinazione, mostrando un buon livello di gioco e un sorriso che fa pensare a un momento di fiducia. La sua presenza nel circuito americano è ormai consolidata, e l’attenzione si concentra sui prossimi impegni.

Per descrivere il cammino di Jannik Sinner a Indian Wells si potrebbe tranquillamente fare l’associazione con tante canzoni. La California, del resto, è un luogo che ha ispirato tanti gruppi nella storia: gli Eagles, con “Hotel California” (dove la protagonista è addirittura italiana, come raccontò Don Felder quasi 40 anni dopo), gli stessi Led Zeppelin, con “Going to California”. E poi, naturalmente, “Californication” dei Red Hot Chili Peppers e “California Dreamin'” dei The Mamas & The Papas, canzone poi eseguita in più di 300 cover (compresa quella italiana eseguita dai Dik Dik per primi). Eppure nessuna di loro esprimerebbe compiutamente quanto effettuato dal numero 2 del mondo nel torneo della Coachella Valley, per un motivo o per un altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, l’urlo californiano nei giorni belli dello sport italiano. Verso Miami con un sorriso in più

Articoli correlati

Leggi anche: Da campioni dello sport a controllori: Jannik Sinner e Bebe Vio protagonisti di un video divertente sul treno speciale Nike verso Milano-Cortina 2026

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fonseca: percorso più agevole verso gli ottaviA compiere l’impresta è lo statunitense Eliot Spizzirri, il quale batte il supera il sudamericano in quattro set ed affronterà il qualificato cinese...

Una raccolta di contenuti su Jannik Sinner

Temi più discussi: Un'azione da urlo di Daniil Medvedev che rialza la testa prima di soccombere con Sinner: video; A Indian Wells è uscito Alcaraz ed è ritornato Sinner, perché ormai il tennis maschile è cosa loro (ma attenti a Medvedev che sta tornando); Bentornato, Jannik! Sinner vince Indian Wells e si avvicina ad Alcaraz; Sinner stende Zverev, in finale a Indian Wells c’è Medvedev. Alcaraz fuori.

Jannik Sinner, l’urlo californiano nei giorni belli dello sport italiano. Verso Miami con un sorriso in piùPer descrivere il cammino di Jannik Sinner a Indian Wells si potrebbe tranquillamente fare l'associazione con tante canzoni. La California, del resto, è ... oasport.it

Un'azione da urlo di Daniil Medvedev che rialza la testa prima di soccombere con Sinner: videoJannik Sinner vince il torneo Masters 1000 di Indian Wells. L'italiano ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6 7-6. Sinner si è imposto per la prima volta sul cemento del ... rainews.it

Jannik, il Re del deserto Con un doppio 7-6 Sinner batte Daniil Medvedev e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells - facebook.com facebook

Jannik #Sinner, i titoli Atp vinti e le finali giocate dall'azzurro #SkySport #SkyTennis x.com