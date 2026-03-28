In Giappone, la competizione tra i piloti continua senza sosta, con un giro veloce di Antonelli che supera il suo compagno di squadra. Leclerc si posiziona al quarto posto, mentre Verstappen affronta difficoltà e si trova in crisi, definita «macchina inguidabile». La Ferrari si trova dietro, tallonata dalla McLaren, mentre a Suzuka si registrano anche battaglie tra altri piloti e squadre.

È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. Completa la prima fila il suo compagno di squadra, George Russell, staccato di quasi tre decimi. Terzo tempo per la McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0"627). Più indietro l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0"789), che partirà dalla sesta posizione, in terza fila dietro a Lando Norris. Settimo Pierre Gasly su Alpine, che precede la Red Bull di Isack Hadjar. Chiudono la top ten Bortoleto e Lindblad, mentre è clamorosamente out nel Q2 Max Verstappen, che partirà undicesimo Leclerc segna un gran primo settore, ma perde tanto nel secondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Antonelli non si ferma più, è super pole in Giappone. Leclerc 4°, Verstappen in crisi «Macchina inguidabile»

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Andrea Kimi Antonelli, grazie a un passaggio sontuoso in 1:28.778, ha fatto sua la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Dando sfoggio di un'autentica prova di forza, il talento italiano ha preceduto di quasi tre decimi il proprio - facebook.com facebook

Kimi Antonelli conquista a Pole Position #DAZNF1 x.com