Durante le qualifiche del Gran Premio in Giappone, Kimi Antonelli ha ottenuto la prima posizione, precedendo di poco il pilota di un team rivale. Charles Leclerc si è posizionato in quarta posizione. Il primo tempo delle qualifiche si è svolto sul circuito di Suzuka, con Antonelli che si conferma in testa dopo le sessioni. La griglia di partenza è stata definita in base ai tempi realizzati.

Suzuka (Giappone) 28 marzo 2026 - Ci ha preso gusto Kimi Antonelli e ora i sogni portano i colori dell'iride Mondiale. Il Sol Levante piace al giovane italiano e dopo la prima pole in carriera in Cina, fa il bis in Giappone e ottiene subito la seconda consecutiva. Come Schumacher, Hamilton e Senna. Battuto Russell in una qualifica dove le Ferrari sono state grandi protagoniste fino al Q3, dove però sono state eclissate anche dalle McLaren. Oscar Piastri si mette terzo, davanti a Leclerc, poi Norris e Hamilton completano le prime tre file. Sparito dai radar Verstappen, solo undicesimo nonostante il primo pacchetto di aggiornamenti della sua Red Bull. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kimi Antonelli ancora in pole, primo tempo nelle qualifiche del Giappone davanti a Russell. Leclerc quarto. La griglia di partenza

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