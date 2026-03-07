F1 Australia | le Mercedes volano Russell in pole davanti ad Antonelli Leclerc quarto La griglia di partenza

Nella gara di Formula 1 in Australia, le Mercedes hanno dominato le qualifiche, con Russell in pole position davanti ad Antonelli. Leclerc si è piazzato quarto, mentre gli altri piloti hanno mostrato tempi più lontani. Durante le sessioni di prove, le vetture di Stoccarda non avevano dato segnali di grande superiorità, ma nel momento dei crono hanno sorpreso tutti. La griglia di partenza è stata definita da queste posizioni.

Melbourne (Australia) 7 marzo 2026 – Si sono nascosti per tutti i test pre-stagione e anche durante le libere, ma quando poi è arrivato il test del cronometro, la Mercedes ha demolito la concorrenza. Le Frecce d'Argento danno quasi mezzo secondo a tutta la concorrenza e si mettono davanti nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia. George Russell conquista la prima pole position di stagione, battuto Kimi Antonelli, che sarà solo secondo, in attesa del risultato delle indagini sul suo unsafe release. La Ferrari lotta per la terza posizione, ma viene battuta dalla Red Bull di Isack Hadjar, terzo davanti a Charles Leclerc. Parte solo settimo invece Lewis Hamilton, dietro alle due McLaren con Lando Norris dietro a Oscar Piastri.