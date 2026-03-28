Kiev | ‘gli Usa pensano di dirottare le armi in Iran’

Secondo fonti da Kiev, gli Stati Uniti avrebbero l'intenzione di indirizzare alcune armi verso l'Iran. L'amministrazione americana sarebbe impegnata in un conflitto con la Repubblica islamica e si dice che stia esaurendo le proprie risorse in questa operazione. La notizia ha suscitato reazioni da più parti, senza tuttavia essere confermata ufficialmente.