Kiev | ‘gli Usa pensano di dirottare le armi in Iran’
Secondo fonti da Kiev, gli Stati Uniti avrebbero l'intenzione di indirizzare alcune armi verso l'Iran. L'amministrazione americana sarebbe impegnata in un conflitto con la Repubblica islamica e si dice che stia esaurendo le proprie risorse in questa operazione. La notizia ha suscitato reazioni da più parti, senza tuttavia essere confermata ufficialmente.
A riferirlo è il Washington Post, citando alcune fonti secondo le quali una decisione in tal senso non sarebbe stata ancora presa. Ma il solo valutarla – si sottolinea – mette in evidenza i crescenti compromessi necessari per gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, alimentando allo stesso tempo le preoccupazioni dei Paesi europei. Rispondendo a tali indiscrezioni il presidente Donald Trump ha ricordato che il suo Paese ha “molte armi e munizioni in giro per il mondo, anche in Germania per esempio”. “E a volte – ha aggiunto – le spostiamo da una parte all’altra”. La guerra fra Ucraina e Russia è una “situazione terribile”, ha poi chiosato il tycoon, ricordando che “c’è un odio profondo fra Putin e Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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