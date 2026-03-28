Kiev | ‘gli Usa pensano di dirottare le armi in Iran’

Da imolaoggi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti da Kiev, gli Stati Uniti avrebbero l'intenzione di indirizzare alcune armi verso l'Iran. L'amministrazione americana sarebbe impegnata in un conflitto con la Repubblica islamica e si dice che stia esaurendo le proprie risorse in questa operazione. La notizia ha suscitato reazioni da più parti, senza tuttavia essere confermata ufficialmente.

A riferirlo è il Washington Post, citando alcune fonti secondo le quali una decisione in tal senso non sarebbe stata ancora presa. Ma il solo valutarla – si sottolinea – mette in evidenza i crescenti compromessi necessari per gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, alimentando allo stesso tempo le preoccupazioni dei Paesi europei. Rispondendo a tali indiscrezioni il presidente Donald Trump ha ricordato che il suo Paese ha “molte armi e munizioni in giro per il mondo, anche in Germania per esempio”. “E a volte – ha aggiunto – le spostiamo da una parte all’altra”. La guerra fra Ucraina e Russia è una “situazione terribile”, ha poi chiosato il tycoon, ricordando che “c’è un odio profondo fra Putin e Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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