Ucraina Trump scarica Zelensky | per il Washingont Post il Pentagono valuta di dirottare le armi destinate a Kiev verso il fronte mediorientale

Il conflitto in Ucraina continua a occupare le pagine dei giornali, anche se non è più al centro dell’attenzione. Secondo il Washington Post, il Pentagono sta considerando di spostare alcune delle armi consegnate a Kiev verso il fronte mediorientale. Nel frattempo, un ex presidente ha criticato pubblicamente il presidente ucraino, attirando l’attenzione sulla situazione politica e militare nella regione.

Malgrado sia sparito dalle cronache, il conflitto in Ucraina non è affatto terminato. Anzi di ora in ora peggiora la situazione per le truppe di Volodymyr Zelensky, sempre più abbandonate sole a sé stesse dal presidente americano, Donald Trump, che in queste ore sta valutando di dirottare l’invio di armi destinate a Kiev verso il Medio Oriente dove infuria il conflitto con l’Iran. A raccontarlo è il Washington Post che mette in evidenza le difficoltà degli Usa contro il regime degli ayatollah, rivelando che il Pentagono sta valutando la possibilità di inviare in Medio Oriente le armi destinate all’Ucraina per sopperire alla carenza, sempre più evidente, delle scorte di munizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ucraina, Trump scarica Zelensky: per il Washingont Post il Pentagono valuta di dirottare le armi destinate a Kiev verso il fronte mediorientale Articoli correlati Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'Zelensky in viaggio verso Davos' Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump' Ucraina, Zelensky cerca armi e venerdì vede Trump. Onu irritata