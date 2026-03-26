Iran ucciso il comandante della Marina dei Pasdaran Wp | Il Pentagono valuta di dirottare in Medio Oriente le armi destinate a Kiev – La diretta

Nel corso del 27º giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, sono stati segnalati diversi sviluppi militari nella regione del Golfo. Fonti ufficiali riferiscono che il comandante della Marina dei Pasdaran è stato ucciso, mentre il Pentagono sta analizzando la possibilità di dirottare in Medio Oriente le armi destinate a Kiev. Intanto, Teheran si sta mobilitando per un’eventuale invasione americana, con azioni di minamento nell’isola di Khar G.

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. Donald Trump ha detto ai suoi collaboratori di voler evitare una guerra lunga in Iran e di sperare di poter mettere fine al conflitto nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Open.online

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