La trattativa tra la Juventus e Marcos Leonardo si blocca di fronte a un ostacolo grande. La società sta cercando di chiudere l’accordo, ma qualcosa ferma tutto. I dirigenti sperano ancora di trovare una soluzione, ma al momento non ci sono novità. La situazione resta in stand-by, e i tifosi attendono aggiornamenti.

Marcos Leonardo Juventus: la suggestione c’è, ma questo ostacolo enorme blocca la trattativa. Vediamo insieme di cosa si tratta. La Juventus vive ore di altissima tensione e lavoro febbrile, con il calciomercato che è entrato ufficialmente nella sua fase più frenetica e decisiva. La dirigenza è attiva su più fronti per colmare le lacune offensive e regalare a Luciano Spalletti il tassello mancante per il salto di qualità definitivo. Sebbene il “round due” per Randal Kolo Muani rappresenti la priorità assoluta e indiscussa dopo il mancato arrivo di Youssef En-Nesyri, gli uomini mercato bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e stanno portando avanti con discrezione diverse piste parallele per coprirsi le spalle in questi ultimi giorni di trattative, valutando ogni singola occasione che il panorama internazionale offre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marcos Leonardo Juventus: la suggestione c’è, ma questo ostacolo enorme blocca la trattativa. Di cosa si tratta

Approfondimenti su Marcos Leonardo Juventus

Kessie, centrocampista ex Milan, è nel mirino della Juventus, che ne apprezza le qualità.

Il Milan ha sondato il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, ricevendo una proposta inaspettata da un ex nemico che si offre a condizioni vantaggiose.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Marcos Leonardo Juventus

Argomenti discussi: Napoli: Marcos Leonardo, Juve su Maldini; Calciomercato: il Napoli insiste per Marcos Leonardo, il Como rilancia su Cuenca; Kolo Muani la priorità, ma il mercato offre anche altro alla Juventus: proposto un attaccante in uscita dall'Al Hilal; Calciomercato, le notizie del 20 gennaio: Inter, per la porta c'è anche il Dibu Martinez; Juve, En Nesyri più vicino di Mateta; Bailey-Roma: è già addio;.

Juventus, Marcos Leonardo proposto ai bianconeri per l'attaccoLa Juventus entra nelle ore decisive del mercato invernale con l’obiettivo chiaro di regalare a Luciano Spalletti un attaccante capace di dare nuova linfa al reparto offensivo. I bianconeri stanno val ... it.blastingnews.com

Moretto: Proposto alla Juventus Marcos LeonardoMatteo Morwtto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato che alla Juventus è stato proposto Marcos Leonardo: Kolo Muani sicuramente è il numero uno in assoluto, ... tuttojuve.com

#MarcosLeonardo #Juve Le ultime sull'affare facebook

Fra i vari attaccanti proposti alla #Juventus, che spera sempre nel ritorno di Kolo Muani, c'è anche Marcos Leonardo. #TMmercato #calciomercato #mercato #rumor x.com