Castel Volturno muore dopo giorni di agonia | era stata picchiata con un manico di scopa

A Castel Volturno, una donna nigeriana di 33 anni è deceduta dopo giorni di agonia, a seguito di un'aggressione avvenuta il 22 dicembre, quando era stata colpita con un manico di scopa. L’ex compagno, inizialmente arrestato per lesioni, ora è stato accusato di omicidio. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza di genere e alla tutela delle donne.

La 33enne nigeriana era stata aggredita il 22 dicembre: arrestato l’ex compagno, ora l’accusa si aggrava in omicidio.. Non ce l’ha fatta la donna di 33 anni di origini nigeriane brutalmente aggredita lo scorso 22 dicembre a Castel Volturno. Dopo alcuni giorni di agonia, è morta all’ospedale Pineta Grande a causa delle gravissime ferite riportate durante il pestaggio. La vittima era stata trovata riversa a terra nel cortile di una villetta, ridotta in fin di vita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata colpita violentemente con un manico di scopa. Le sue condizioni cliniche sono progressivamente peggiorate fino al decesso, avvenuto nei giorni successivi al ricovero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castel Volturno, muore dopo giorni di agonia: era stata picchiata con un manico di scopa Leggi anche: Picchiata a sangue dall'ex a Castel Volturno, 33enne muore dopo 10 giorni di agonia Leggi anche: Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia: aveva 33 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Castel Volturno, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia; Muore dopo le botte ricevute dall'ex fidanzato; Castel Volturno, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia; Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia: aveva 33 anni. Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia: aveva 33 anni - L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua V ... today.it

Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni - È morta in ospedale la 33enne picchiata dall’ex compagno a Castel Volturno. fanpage.it

Picchiata a sangue dall'ex (anche con una mazza da scopra), donna di 33 anni muore dopo 10 giorni di agonia - L'ha colpita più volte con una mazza da scopa, con una violenza cieca e ripetuta, come se davanti a sé avesse un fantoccio su cui scaricare rabbia, rancori e ... ilmessaggero.it

La tragedia di Castel Volturno nel casertano #Caserta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.