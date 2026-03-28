Kate Middleton e William avrebbero scelto una scuola prestigiosa per Charlotte, con un costo di circa 20.000 sterline a trimestre. Si tratta di un’istituzione nota per il suo livello elevato di insegnamento, scelta che dovrebbe essere confermata quando la figlia entrerà nella scuola secondaria. La decisione sembra già presa, anche se non sono stati resi pubblici dettagli ufficiali.

Kate Middleton e William avrebbero già le idee chiare su dove iscrivere Charlotte quando inizierà la scuola secondaria. Pare che la loro scelta sia orientata sul prestigioso Wellington College, le cui rette oscillano tra le 15mila e le 20mila sterline a trimestre. Kate Middleton, la scelta difficile per Charlotte. Kate Middleton e William stanno quindi già valutando la nuova scuola per la loro secondogenita, Charlotte, che il prossimo 2 maggio compirà 11 anni. Attualmente, la Principessa sta frequentando la Lambrook School nel Berkshire con i suoi due fratelli, George e Louis, ma tra un paio d’anni dovrà iniziare la secondaria e quindi cambiare istituto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la nuova scuola prestigiosa di Charlotte da 20mila sterline a trimestre

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