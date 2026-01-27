Kate Middleton la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mamma
La principessina Charlotte continua a somigliare a sua madre, Kate Middleton, anche nelle scelte di stile. La sua recente pettinatura ha attirato l’attenzione, sottolineando il suo affiatamento con i gusti e l’eleganza della madre. Questa somiglianza si evidenzia sia nell’aspetto che nelle preferenze di moda, confermando il legame stretto tra le due.
La Principessina Charlotte è sempre più simile a sua mamma Kate Middleton, anche nella scelta dei look. Fin da quando è piccolissima appare in pubblico con outfit perfettamente coordinati a sua madre e adesso che ha dieci anni le ruba persino la sua pettinatura preferita. Kate Middleton e Charlotte, due gocce d’acqua. Kate Middleton è molto orgogliosa dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Spesso parla di loro durante i suoi impegni di lavoro. Racconta delle difficoltà che come madre incontra nella loro educazione, di come gestisce i loro capricci e le loro richieste, delle regole che impone in casa, come il divieto del cellulare. 🔗 Leggi su Dilei.it
