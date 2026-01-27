La principessina Charlotte continua a somigliare a sua madre, Kate Middleton, anche nelle scelte di stile. La sua recente pettinatura ha attirato l’attenzione, sottolineando il suo affiatamento con i gusti e l’eleganza della madre. Questa somiglianza si evidenzia sia nell’aspetto che nelle preferenze di moda, confermando il legame stretto tra le due.

La Principessina Charlotte è sempre più simile a sua mamma Kate Middleton, anche nella scelta dei look. Fin da quando è piccolissima appare in pubblico con outfit perfettamente coordinati a sua madre e adesso che ha dieci anni le ruba persino la sua pettinatura preferita. Kate Middleton e Charlotte, due gocce d’acqua. Kate Middleton è molto orgogliosa dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Spesso parla di loro durante i suoi impegni di lavoro. Racconta delle difficoltà che come madre incontra nella loro educazione, di come gestisce i loro capricci e le loro richieste, delle regole che impone in casa, come il divieto del cellulare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mamma

Approfondimenti su Kate Middleton

Durante la messa di Natale, la Principessa Charlotte ha indossato un cappotto che richiama con fedeltà lo stile di Kate Middleton, sottolineando l’evoluzione e la continuità dell’abbigliamento reale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei); Kate Middleton, la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mamma; Kate Middleton schiarisce i suoi capelli per l'inverno con i nuovi riflessi biondo acero; Il nuovo cappotto tartan di Kate Middleton è la sua prima creazione da stilista.

Kate Middleton, la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mammaCharlotte, la figlia di Kate Middleton, è sempre più uguale a lei e ruba alla mamma persino la sua pettinatura preferita. dilei.it

Il principe William e Kate Middleton si preparano a rivelazioni scioccanti con la nuova biografia in arrivoIn uscita a fine febbraio, il primo libro sui principi del Galles dopo oltre dieci anni racconta retroscena, crisi e momenti chiave della loro storia. elle.com

Grande divertimento per il principe William e Kate Middleton: impegnati in una visita in Scozia, si sono divertiti a sfidarsi a curling - facebook.com facebook

Da ieri in Scozia per una visita con William, Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio. E ha battuto il marito in una partita di curling x.com