Juventus Zhegrova in panchina anche in nazionale

Durante il match di playoff tra Kosovo e Slovacchia, Edon Zhegrova è stato schierato in panchina per tutta la partita, che si è conclusa con la vittoria della squadra kosovara. La partita si è svolta senza che il giocatore entrasse in campo, e la squadra ha ottenuto il risultato positivo senza il suo impiego diretto.

Edon Zhegrova è rimasto per tutta la partita in panchina nel match vinto dal Kosovo nel play off contro la Slovacchia. Zhegrova resta a guardare: zero minuti con il Kosovo nonostante la vittoria shock in Slovacchia Edon Zhegrova non ha giocato neppure un minuto nella sorprendente vittoria del Kosovo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zhegrova in panchina anche in nazionale Articoli correlati Zhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi: Spalletti attende indicazioni positive. Le ultimedi Angelo CiarlettaZhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi per il calciatore kosovaro: mister Spalletti attende indicazioni... La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova: i giocatori sono increduliGiocatori della Juventus increduli dopo il gol fallito da Zhegrova che avrebbe potuto completare la rimonta dei bianconeri sul Galatasaray. Una selezione di notizie su Juventus Zhegrova in panchina anche in... Temi più discussi: Il Kosovo brilla senza la sua stella: per lo juventino Zhegrova zero minuti nell'impresa di Bratislava; Vlahovic convocato per Juventus-Sassuolo dopo quasi quattro mesi, ci sono anche Zhegrova e Thuram: un solo assente per Spalletti; Juventus, convocati: Vlahovic c'è! La scelta su Zhegrova; Juventus, il crollo del Galatasaray alimenta i rimpianti Champions: la decisione del club su Spalletti. Slovacchia-Kosovo, il bianconero Zhegrova parte dalla panchinaCapitan Stanislav Lobotka guida la Slovacchia del ct italiano Calzona nell'andata del playoff Mondiale in programma alle 20.45 contro il Kosovo, tra le ... tuttojuve.com Juventus | Vlahovic, Zhegrova, Milik, Openda e David: chi giocherà nelle ultime 8 giornateTengono banco diversi punti interrogativi in casa Juventus, soprattutto per quel che riguarda le gerarchie in attacco. Il ... fantamaster.it Se Vidal si mette a fare da agente per la Juve... portaci un centrocampista Arturo #juventus #mercato #vidal - facebook.com facebook #Ramazzotti suona la carica Le sue parole sulla #Juventus x.com