Zhegrova Juventus grande chance in nazionale per rilanciarsi | Spalletti attende indicazioni positive Le ultime

Il calciatore kosovaro ha recentemente avuto l'opportunità di mettersi in mostra con la maglia della Juventus, attirando l'attenzione del commissario tecnico della nazionale. L'allenatore sta aspettando segnali positivi dalle sue prestazioni in club per decidere se convocarlo. La situazione riguarda un momento importante per il giocatore, che spera di rafforzare la propria posizione in nazionale grazie alle sue recenti apparizioni.

di Angelo Ciarletta Zhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi per il calciatore kosovaro: mister Spalletti attende indicazioni positive. La Juve osserva con attenzione gli impegni internazionali dei suoi protagonisti, in particolare quelli di Edon Zhegrova. Secondo l’analisi di Tuttosport, la stagione del calciatore kosovaro a Torino è stata finora caratterizzata da poche luci e diverse ombre, con una sola maglia da titolare e spezzoni segnati da un’evidente inconsistenza sottoporta. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il Kosovo può avere effetti balsamici per Zhegrova, che domani sera affronterà la Slovacchia nella semifinale playoff per il Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi: Spalletti attende indicazioni positive. Le ultime Articoli correlati Juventus: indicazioni positive su VlahovicLuciano Spalletti tiene tutti sulle spine alla vigilia della sfida contro il Sassuolo (sabato 21 marzo 2026, ore 20:45 all’ Allianz Stadium ), ma le... Juventus, l’enigma Zhegrova: da “spacca-partite” a caso tattico per SpallettiIl post-Bergamo in casa Juventus apre una riflessione profonda sulla gestione della panchina e, in particolare, sull’apporto di Edon Zhegrova. Aggiornamenti e notizie su Zhegrova Juventus Temi più discussi: ?Juve EROICA in 10, ma Gala avanti ai supplementari. Che ERRORE Zhegrova?; Clamoroso Zhegrova, cambia tutto: dove giocherà l’anno prossimo; Di Marzio: Dei nuovi acquisti Juve rimarranno Conceiçao, Kelly e Kalulu. Forse un'altra chance per...; Juventus-Sassuolo, 1-1: Pinamonti risponde a Yildiz, decisivo l'errore di Locatelli. La doppia missione di Yildiz e l’effetto balsamico per Zhegrova: Juve, tocca a loroKenan, con la Vecchia Signora, è diventato il primo U21 straniero della storia bianconera a segnare più di 10 gol in Serie A: la corsa al 4° posto passerà dalla sua qualità ... tuttosport.com Juventus, occasione Nazionali: David, Openda e Zhegrova si giocano il futuroJuventus, occasione Nazionali: David, Openda e Zhegrova si giocano il futuro Le partite delle Nazionali rappresentano sempre una grande opportunità di rilancio. E questo vale ancora ... tuttojuve.com Vlahovic è tornato 9 Allarme rientrato per Zhegrova, regolarmente a disposizione per Juventus-Sassuolo - facebook.com facebook #Zhegrova non aspetta e sorprende tutti: il segnale forte alla #Juventus e a #Spalletti x.com