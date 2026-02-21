Canzi suona la carica | La squadra ha reagito con grande rabbia all’eliminazione Scudetto? Noi dovremo fare il nostro domani

Canzi ha commentato l’eliminazione, sottolineando che la squadra ha risposto con molta rabbia e determinazione. Dopo la partita, i giocatori si sono raccolti nello spogliatoio, visibilmente arrabbiati per il risultato. La squadra si concentrerà ora sulle prossime sfide, lavorando duramente per recuperare. Canzi ha aggiunto che il campionato è ancora aperto e che i biancoverdi dovranno credere nelle proprie possibilità. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti.

Canzi suona la carica: «La squadra ha reagito con grande rabbia all'eliminazione». Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus Women. La Juventus Women sarà impegnata domani in trasferta sul campo della Ternana Women. Di seguito le parole di Massimiliano Canzi alla vigilia della sfida. LA REAZIONE EMOTIVA DOPO LA SERATA DI UWCL – «La squadra ha reagito con grande rabbia, rabbia sportiva, all'eliminazione in Women's Champions League contro il Wolfsburg. Credo che dopo due prestazioni di questo genere fosse improbabile non accedere ai quarti di finale, però conosciamo il calcio e sappiamo che queste cose possono succedere.