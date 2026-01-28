Juventus Women Canzi suona la carica | Siamo un gruppo maturo e consapevole Ritorno col Napoli? Qualificazione ancora aperta

L’allenatore della Juventus Women, Joe Canzi, ha parlato alla vigilia del ritorno contro il Napoli. Canzi ha detto che il gruppo è maturo e sa cosa fare in campo. Ha anche confermato che la qualificazione resta aperta e che nessuna ipotesi è ancora da scartare, compreso un suo possibile ritorno con il Napoli. La partita si avvicina e la Juve guarda avanti con determinazione.

Juventus Women, Canzi suona la carica in vista del ritorno contro il Napoli: di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore delle bianconere. Nel tardo pomeriggio di domani andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa italia Women fra Juventus Women e Napoli Women. Le due squadre si contenderanno un posto in semifinale. Massimiliano Canzi, tecnico delle bianconere, ha presentato così l'incontro. VITTORIA IN CAMPIONATO – « Il miglioramento visto nel secondo tempo contro il Parma è nato da una presa di consapevolezza collettiva delle ragazze più che da un mio stimolo.

