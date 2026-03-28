Juventus Tonali | un sogno bello ma irrealizzabile

Sandro Tonali ha confermato le sue qualità come uno dei centrocampisti più promettenti della Nazionale. Tuttavia, le probabilità di vederlo giocare con la maglia della Juventus sono molto basse. La situazione attuale rende difficile ipotizzare un suo trasferimento nel prossimo futuro.

Sandro Tonali ha riconfermato di essere un top player assoluto in Nazionale, ma le possibilità di vederlo alla Juventus sono molto difficili. Sandro Tonali è l’unico vero top player italiano Si è discusso a lungo di un possibile approdo di Sandro Tonali alla Juventus e sono circolate anche voci su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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