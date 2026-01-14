L’interesse della Juventus per Sandro Tonali rappresenta uno dei principali obiettivi di mercato per la prossima estate. Tuttavia, diversi club di alto livello sono sulle sue tracce, rendendo la trattativa complessa. La volontà della società bianconera di rafforzare il centrocampo si scontra con le sfide della concorrenza, che potrebbe influenzare le tempistiche e le modalità dell’eventuale trasferimento.

Tonali Juventus, è lui il grande sogno dell’estate bianconera. Attenzione però alla concorrenza di questi grandi club. Le ultime novità. La Juventus guarda al futuro e ha già individuato il grande obiettivo per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Nel suo nuovo video pubblicato su YouTube, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulle strategie bianconere, svelando che Sandro Tonali rappresenta un vero e proprio pensiero fisso per la dirigenza. LE ULTIMISSIME SULLA JUVENTUS Il centrocampista del Newcastle, classe 2000 dotato di grande visione di gioco e dinamismo, è il profilo ideale che il club vorrebbe inserire nel motore già dall’ estate 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus: è lui il grande sogno dell’estate, ma attenzione alla concorrenza di questi grandi club

Leggi anche: Tonali alla Juve: rimane il grande sogno per l’estate. Super colpo a centrocampo possibile se…Cosa filtra sulla mossa bianconera

Leggi anche: Tonali alla Juventus, corteggiamento per la prossima estate: Comolli sta gettando le basi per il grande colpo! L’ultima notizia infiamma i tifosi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, nuove rivali per l'assalto a Tonali - C'è una Juventus che lavora attivamente sul mercato di gennaio per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e una che guarda al futuro e che sta già programmando quella che, a ... calciomercato.com