Atalanta febbre da New Balance Arena! Il dato sui biglietti venduti contro la Juventus mentre per il Borussia Dortmund…Tutti i dettagli

L’Atalanta ha già venduto moltissimi biglietti per la sfida con la Juventus alla New Balance Arena. La partita si preannuncia come un evento speciale, con i tifosi che riempiono i settori e creano un’atmosfera da grande sera di calcio. Intanto, l’attenzione si sposta anche sulla partita contro il Borussia Dortmund, che si avvicina e promette emozioni altrettanto forti. La società bergamasca si prepara a un’altra notte di fuoco, tra entusiasmo e tensione, con i supporter pronti a vivere un’altra serata da sogno

Mercoledì 25 febbraio, alle 18:45, Bergamo si prepara ad accogliere nuovamente il Borussia Dortmund.

Dal 5 febbraio gli abbonati in Champions e i titolari di Dea card possono prenotare i biglietti per la sfida di ritorno dei playoff.

Febbre da… Atalanta: Scamacca è indispensabile per le notti bergamascheIl numero 9 è andato oltre le condizioni di salute e ha brillato in campo contro il Cagliari, decidendo il match. In gol per tre gare consecutive: non accadeva da oltre un anno e mezzo Bergamo. Terzo ... bergamonews.it

Atalanta-Cagliari, la partita vista da Serina. Le emozioni messe in campo per vincere una gara «sporca»13.12.2025: Atalanta-Cagliari 2-1 Santa Lucia porta la neve (virtuale) sui due tabelloni che stanno sopra le curve, uno striscione della Nord che in regalo vorrebbe i diffidati in curva, le due ... bergamo.corriere.it

Giovedì 5 febbraio (alle 21) alla New Balance Arena la prima sfida stagionale dentro o fuori. I nerazzurri si affidano alla formazione tipo, ballottaggio Raspadori-Zalewski davanti. Ahanor favorito in difesa. facebook

La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com