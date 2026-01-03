Il Fulham ha presentato un’offerta ufficiale per l’attaccante Atta, obiettivo del mercato della Juventus. La proposta del club inglese ha suscitato la reazione dell’Udinese, che detiene ancora il cartellino del giocatore. In questo contesto, si delineano le possibili evoluzioni della trattativa e le implicazioni per il mercato dei bianconeri.

Mercato Juventus, presentata dal Fulham l’offerta ufficiale per Atta: la risposta dell’Udinese non si è fatta attendere. Il calciomercato invernale si accende improvvisamente con una trattativa lampo che vede protagonista l’ Udinese e la sempre vorace Premier League, a caccia di talenti nel nostro campionato. Nelle ultime ore, il club friulano è stato oggetto di un assalto deciso e concreto da parte del Fulham, intenzionato a prelevare con effetto immediato uno dei profili più interessanti della rosa bianconera. L’oggetto del desiderio dei londinesi è il centrocampista francese Arthur Atta, individuato dagli scout d’Oltremanica come il rinforzo ideale per alzare il livello dinamico della propria linea mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Fulham presenta un’offerta ufficiale per l’obiettivo bianconero. Di chi si tratta

