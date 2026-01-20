La Juventus sta valutando nuove opportunità per il mercato estivo, con particolare attenzione a Franck Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scadrà a giugno. Il centrocampista potrebbe rappresentare un’occasione concreta per rinforzare la rosa, segnando un possibile ritorno in Italia. La società bianconera monitora attentamente la situazione del giocatore e valuta le strategie più adatte per rafforzare il team in vista della prossima stagione.

La Juventus si muove in anticipo sul mercato estivo. Franck Kessié torna nel radar bianconero come opportunità concreta per giugno, vista la scadenza di contratto con l’Al-Ahli. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra le parti: un segnale chiaro dell’interesse, che resta vivo e operativo. Il profilo dell’ex Milan viene valutato per rinforzare la mediana a parametro zero, con la Juventus pronta a capire margini e tempistiche dell’operazione. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, nuovi contatti per Kessié: occasione per giugno

Mercato Juve, Moretto sicuro: «Presto nuovi contatti! Comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno»Secondo le ultime indiscrezioni, il mercato della Juventus si sta muovendo con nuovi contatti in vista della prossima sessione di mercato.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: che occasione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juve, nuovi contatti per Mateta: quanto chiede il Crystal Palace; Juventus, nuovi contatti per Kessie; Calciomercato, le notizie del 16 gennaio 2026: Juventus, nuovi contatti per Mateta; Milan, accelerata per il rinnovo di Maignan; Douglas Costa ufficiale al Chievo; Nuovi contatti tra Juventus e Crystal Palace per Mateta: svelata la richiesta per cedere il francese.

Juventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo - La Juventus continua nel suo pressing al Crystal Palace per Jean Philippe Mateta. tuttomercatoweb.com