Rinnovo Spalletti intesa su durata del contratto e ingaggio | si lavora agli obiettivi di mercato Cosa filtra dalla Continassa

Dalla Continassa si segnala che è stata raggiunta un’intesa totale tra la Juventus e l’allenatore Spalletti riguardo alla durata del contratto e all’ingaggio. Ora si sta lavorando sulla definizione degli obiettivi di mercato, con un focus particolare sulle strategie da adottare per la prossima stagione. La trattativa prosegue senza altri dettagli ufficiali al momento.

Rinnovo Spalletti, intesa totale sulla durata del contratto e sull’ingaggio: ora si ragiona sugli obiettivi di mercato. Che cosa filtra dalla Continassa. La Juve e Luciano Spalletti accelerano i contatti per definire le strategie della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti sono impegnate in dialoghi quotidiani per evitare qualsiasi fraintendimento: l’obiettivo comune è costruire una squadra capace di vincere subito. Il tecnico chiede garanzie tecniche precise, mentre la società lega il budget di mercato alla qualificazione in Champions League, vitale per incassare gli 80 milioni di euro necessari al rafforzamento della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

