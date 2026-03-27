Juan Cabal non è sceso in campo durante la partita tra Colombia e Croazia di questa notte. Il terzino della Juventus non è stato impiegato nel corso dell’incontro, che si è concluso senza cambi per lui. La sfida si è disputata in Colombia, ma il giocatore non ha partecipato alla gara.

Juan Cabal non gioca nemmeno un minuto nel match di questa notte tra la Colombia e la Croazia. Ecco com’è andata la partita. Nella notte italiana, la sfida tra Croazia e Colombia si è chiusa con il punteggio di 2-1 in favore degli europei, offrendo spunti interessanti a pochi passi dal via della competizione. Per il club bianconero, tuttavia, i riflettori erano puntati su Juan Cabal, che non ha trovato spazio durante l’incontro. ULTIMISSIME JUVE LIVE La gara si è sbloccata dopo appena tre minuti grazie a Jhon Arias, che ha portato avanti i colombiani con una conclusione deviata, nata da un elegante colpo di tacco di Suárez. La gioia sudamericana è durata poco: la reazione croata è stata immediata e, dopo soli tre minuti, Luka Vuskovic ha ristabilito la parità sfruttando al meglio un’azione corale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal, zero minuti per il terzino della Juventus in Colombia Croazia. Ecco com’è andata la partita

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della partita

Juventus, Cabal ai margini: zero minuti dopo il rosso col GalaCabal ai margini: zero minuti dopo il rosso col Galatasaray Da quando ha rimediato il cartellino rosso contro il Galatasaray (ritorno playoff...

Altri aggiornamenti su Colombia Croazia

Colombia, convocato Cabal per le gare contro Croazia e FranciaJuan Cabal, difensore della Juventus, è stato convocato da Nestor Lorenzo Ct della Colombia. Il numero 32 bianconero sarà a disposizione della sua nazionale per le sfide contro Croazia ... tuttojuve.com

Amichevoli – La Croazia vince contro la Colombia: ecco il minutaggio di SucicSucic, schierato titolare dal CT Dalic, è rimasto in campo fino al 61', quando è stato sostituito da Baturina, giocatore del Como ... msn.com