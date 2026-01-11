Juventus Next Gen annuncia Puczka come il nuovo capocannoniere della squadra, grazie alle sue prestazioni come esterno austriaco. Con un rendimento costante, il giocatore si distingue per la capacità di contribuire alla fase offensiva della formazione di Brambilla. Questo risultato evidenzia il suo ruolo importante all’interno del progetto di sviluppo giovanile della società.

Juventus Next Gen, brilla l’esterno austriaco Puczka: ecco il nuovo capocannoniere della Seconda Squadra di Brambilla. In un momento di profonda riflessione sui giovani talenti bianconeri, i riflettori sono tutti puntati sulla Juventus Next Gen e, in particolare, su un profilo che sta bruciando le tappe: David Puczka. L’esterno sinistro austriaco, classe 2005, sta vivendo un momento di grazia assoluta, confermandosi come la vera rivelazione della formazione guidata da Brambilla. Un rendimento da attaccante aggiunto. Nonostante la sua posizione naturale sia quella di laterale mancino, Puczka sta dimostrando un feeling con il gol fuori dal comune per il suo ruolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, brilla Puczka: ecco il nuovo capocannoniere della Seconda Squadra

Leggi anche: Juventus Next Gen: posticipata la gara col Gubbio. Il nuovo calendario della Seconda Squadra bianconera

Leggi anche: Mazur Juve, il 2007 brilla con la Next Gen. Titolare in Seconda squadra e Brambilla…«Ha caratteristiche fondamentali per questa squadra». L’elogio al baby polacco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I ragazzi della Juventus Next Gen riuniti! Abbraccio Yildiz - Muharemovic, Un sogno, ma mancava un pezzo; Serie C, gir. B: Vittoria casalinga della Juventus Next Gen che supera 2-0 il Carpi, apre Puczka chiude Obinna Okoro; Brambilla avverte la Juve Next Gen: Livorno temibile in casa, servirà una grande prova.

Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com

LIvorno-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali: Anghelè ad ispirare Guerra ed Okoro - Juventus Next Gen, match valido per la 21 esima giornata del girone B di serie C, in programma oggi a partire dalle 12:30. tuttojuve.com