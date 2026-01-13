Riqualificazione e balneabilità del Tevere | parte la fase operativa

È iniziata la fase operativa del progetto di riqualificazione e balneabilità del Tevere a Roma. L’intervento, avviato il 13 gennaio 2026, prevede la creazione di quattro gruppi di lavoro specializzati che si occuperanno di analizzare e gestire gli aspetti ambientali ed ecosistemici del fiume, contribuendo al miglioramento della qualità dell’acqua e alla tutela dell’ecosistema fluviale.

Roma, 13 gennaio 2026 – Prosegue il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, con la formazione di quattro gruppi di lavoro dedicati a specifici profili di studio. Martedì 13 gennaio, dopo l’incontro istitutivo del 6 novembre scorso, tutte le componenti istituzionali e scientifiche del Tavolo coordinato da Agostina Chiavola – Professoressa nel Settore Scientifico Disciplinare Ingegneria Sanitaria Ambientale dell’Università di Roma La Sapienza- si sono riunite alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi per avviare la fase operativa del lavoro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Al via il tavolo tecnico per la balneabilità del Tevere Leggi anche: Museo del Mediterraneo, avviata la fase operativa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parco fluviale del Tevere, via alla riqualificazione - Via libera della Giunta comunale (nella foto il sindaco Luca Carizia) al progetto definitivo di sistemazione degli accessi e nuovi interventi di riqualificazione del Parco fluviale del Tevere, lavori ... lanazione.it

