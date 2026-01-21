Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano
Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori. Attualmente, l’attaccante è di proprietà del PSG e il suo futuro sembra ancora da definire. La situazione resta da seguire attentamente, considerando le trattative in corso e le eventuali opportunità per il calciatore e le società coinvolte.
sul futuro dell’attaccante di proprietà del PSG. Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere un rebus internazionale, alimentando le speranze dei tifosi ma scontrandosi con la dura realtà dei rapporti diplomatici tra i top club europei. L’attaccante francese, che al Tottenham non è riuscito a imporsi come ci si aspettava, trovando pochissimo spazio nelle rotazioni degli Spurs, è finito nuovamente al centro delle speculazioni di mercato, con molti che ipotizzano un suo ritorno di fiamma in ottica Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham
Leggi anche: Kolo Muani spiazza tutti al Tottenham! Il gesto dell’ex Juve alla vigilia del match con l’Arsenal, ribaltata la situazione…La ricostruzione di quanto successo
Argomenti discussi: Calciomercato live: Milan, idea Rabiot per il centrocampo ma si allontana Harder, il Parma pensa a Cutrone. Elmas a Napoli.
Kolo Muani può lasciare già il Tottenham? Ecco qual è la veritàFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha risposto ad alcune domande dei suoi followers e si è soffermato sul futuro di Randal Kolo Muani che al Tottenham trova poco ... tuttojuve.com
Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo pianoLa sconfitta di Cagliari ha evidenziato ancora di più i problemi offensivi della squadra. L’ad e il ds Ottolini vogliono provare a prendere subito il centravanti che serve a Spalletti ... msn.com
Alla luce di chi c'è ora, la Juve fa bene a rimpiangere il mancato ritorno di Kolo Muani - facebook.com facebook
#KoloMuani lascia il #Tottenham Le ultime novità x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.