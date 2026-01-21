Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano

Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori. Attualmente, l’attaccante è di proprietà del PSG e il suo futuro sembra ancora da definire. La situazione resta da seguire attentamente, considerando le trattative in corso e le eventuali opportunità per il calciatore e le società coinvolte.

