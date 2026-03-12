Kolo Muani Juventus la società bianconera proverà a riportare il francese a Torino in estate Cosa sta succedendo

Kolo Muani Juventus, la società bianconera proverà a riportare il bomber francese a Torino nella sessione estiva di mercato. Le ultimissime. La Juve pianifica il restyling dell'attacco in vista della prossima stagione. Secondo l'analisi de Il Corriere dello Sport, il budget per i rinforzi dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League. Nonostante il possibile rinnovo di Dusan Vlahovic, restano in bilico le posizioni di Jonathan David e Loïs Openda, entrambi arrivati la scorsa estate. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME L'obiettivo principale per il reparto avanzato è Randal Kolo Muani. Il francese rientrerà a Parigi a fine prestito e gradirebbe la destinazione bianconera, sfumata già durante la gestione di Igor Tudor.