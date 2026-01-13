La Juventus si trova a riflettere sul proprio percorso delle ultime stagioni, con alcune decisioni che sollevano dubbi e rimpianti. Dopo un anno, la strategia adottata sulle corsie esterne mostra segni di difficoltà, portando la società a valutare alternative come Mingueza. In parallelo, l’addio di João Mário e il rimpianto per Costa evidenziano le sfide di un mercato in evoluzione.

Alla Continassa è tempo di bilanci, e qualcuno non torna. La Juventus ha imboccato una strada chiara sulle corsie esterne, ma il percorso scelto dodici mesi fa oggi presenta il conto. João Mário è sul mercato, senza giri di parole, e la sua parabola in bianconero racconta più di un semplice cambio di gerarchie: racconta un investimento che non ha reso e una correzione di rotta ormai inevitabile. João Mário, un’idea che non ha preso quota. Arrivato con aspettative precise, João Mário non è mai entrato davvero nel progetto. I numeri sono asciutti e non ammettono interpretazioni: 13 presenze complessive, 373 minuti, un solo assist. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, João Mário verso l’addio: Mingueza nel mirino e il rimpianto Costa

