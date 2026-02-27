Juventus João Mário subito in gol con il Bologna

João Mário ha segnato un gol in questa partita contro il Bologna. È stato immediatamente decisivo, dimostrando un rendimento più elevato rispetto a quello avuto alla Juventus. Sono bastate poche gare per evidenziare questa differenza nelle sue prestazioni. La sua presenza in campo si fa notare fin da subito e il suo contributo si manifesta con un gol.

João Mário subito decisivo al Bologna Sono bastate poche partite per capirlo: il rendimento di João Mário al Bologna è nettamente superiore a quello alla Juventus. E il motivo è semplice: in bianconero, di fatto, non ha mai giocato davvero.Arrivato a Torino a gennaio 2025 dal Porto, il portoghese ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, João Mário subito in gol con il Bologna Gol Joao Mario, l’ex Juve subito decisivo col Bologna: il portoghese a segno in Europa League! Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Gol Joao Mario, il portoghese sblocca la sfida europea del Bologna contro il Brann confermando le ottime doti tecniche... Bologna-Brann 1-0, gli highlights: guarda il gol di Joao MarioJoao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus, decide la sfida contro il Brann e trascina il Bologna agli ottavi di Europa League. Il RINNOVO di YILDIZ e lo SCAMBIO (di PRESTITI) tra HOLM e JOAO MARIO con il Bologna Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Juve, visto Joao Mario? Corre, segna e va avanti in Europa. Italiano: Se sorride un po' di più...; Joao Mario, da scarto della Juve a eroe del Bologna: Brann al tappeto e Ottavi in tasca; Il Bologna 'scopre' Joao Mario: primo goal italiano e grande impatto in rossoblù; Skorupski para, Joao Mario segna: il Bologna batte ancora il Brann e va agli ottavi. Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euroL’avventura di João Mário alla Juventus potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, l’esterno portoghese ha visto ridursi in maniera ... tuttomercatoweb.com Juventus, Pedullà: ‘Locatelli non è il regista adatto a Spalletti, João Mario bocciato’La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a vivere una nuova fase di trasformazione, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche a livello di rosa. Dopo l’esonero di Igor Tudor e il successivo ... it.blastingnews.com Il bellissimo gesto di Osimhen nei confronti di Gatti subito dopo il fischio finale della sfida tra Juventus e Galatasaray. L’attaccante nigeriano si comporta da vero campione: https://fanpa.ge/Kqcit - facebook.com facebook #Juventus - Allarme subito rientrato per #Kalulu: solo crampi per il francese. #Spalletti ritrova #Bremer, che per lo scontro diretto con la #Roma si candida per tornare dal 1' x.com