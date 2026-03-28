Juventus Conceição spegne le voci di mercato | Il Liverpool è un club importante ma…

Durante la conferenza stampa con la nazionale portoghese, Francisco Conceição ha risposto alle domande sul suo futuro, affermando che il Liverpool è un club importante, ma senza approfondire ulteriori dettagli. Il giocatore si trova in attesa della partita amichevole di domenica sera contro il Messico. Le sue parole sono arrivate nel corso di un'intervista ufficiale prima dell'incontro internazionale.

Francisco Conceição si è espresso in conferenza stampa con il suo Portogallo, in attesa della gara amichevole che si terrà domenica sera con il Messico. L’ ex Porto si è soffermato in particolare sulla questione calciomercato, in seguito alle recenti voci che lo accosterebbero al Liverpool. “Devo continuare a lavorare al massimo e fornire il mio contributo.”. Il club inglese è in cerca di un sostituto di Mohamed Salah, con Conceição che sembrerebbe essere entrato nella lista dei profili monitorati dalla squadra di Slot. Come comunicato da Tuttosport e Diretta, il portoghese avrebbe chiarito la situazione sottolineando: “Il Liverpool è un grande club, tuttavia io gioco in una squadra altrettanto importante, dove sono molto felice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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