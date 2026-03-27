La retrocessione del Tottenham ha portato a un cambio di strategia sul mercato per alcuni club italiani. Tra i nomi monitorati dalla Juventus c’è Destiny Udogie, difensore che attualmente gioca in Inghilterra e che potrebbe essere trasferito in Italia per la prossima stagione. La società bianconera ha mostrato interesse nel riportarlo in Serie A, valutando le possibilità di un eventuale acquisto.

Destiny Udogie è un calciatore che la Juventus sta seguendo con attenzione in vista della prossima stagione con i bianconeri che sarebbero intenzionati a riportarlo in Serie A. La Juventus continua a seguire Udogie (Ansa Foto) – calciomercato.it Punto di forza della squadra londinese che lo scorso anno ha vinto l’Europa League, il terzino italiano sta facendo fatica in questa stagione che sta vedendo gli Spurs a forte rischio retrocessione. In questo momento il Tottenham ha un solo punto di vantaggio rispetto al West Ham terzultimo in classifica e la situazione non appare delle migliori per il club londinese. Nel caso in cui dovesse arrivare la retrocessione in Championship, diversi talenti della rosa potrebbero salutare per andare a giocare altrove. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, la retrocessione del Tottenham può favorire l’arrivo di Udogie

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