juventus chi potrebbe partire in caso di mancata champions

Un esperto di calcio ha analizzato le possibili cessioni in casa Juventus nel caso in cui la squadra non riesca a qualificarsi per la Champions League. La discussione si concentra sulle eventuali decisioni di mercato e sulle operazioni in programma per la prossima sessione di trasferimenti. La questione riguarda principalmente alcuni giocatori considerati meno funzionali alle future strategie del club.

Nico Schira su Youtube ha parlato delle possibili cessioni in casa Juventus se non dovesse arrivare la Champions League. Il punto sul mercato dell Juventus Schira ha riportato che se la Juventus non si dovesse qualificare in Champions League e piazzandosi sotto al quarto posto potrebbe spingere la dirigenza a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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